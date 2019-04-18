معهد المحاسبين القانونيين يتوقع تسارع النشاط الاقتصادي في الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

توقّع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، تسارع النشاط الاقتصادي في الإمارات إلى 2.2% في 2019، ليرتفع من 1.7% في 2018 مدعوماً من تعافي نشاط القطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق العام على المستويين الاتحادي والمحلي وارتفاع الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب واستمرار الانتعاش الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وأوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2019 الذي تم إعداده من «أكسفورد إيكونوميكس»، أن معدلات إنتاج النفط في الإمارات قد انتعشت خلال 2018 لتخفّف من حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الإنتاج أكثر لتصل في المتوسط إلى3.07 ملايين برميل في اليوم هذا العام، بزيادة من متوسط 3 ملايين برميل في اليوم في 2018، ما يعكس الاستثمار المتواصل لدولة الإمارات من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنحو 2% في 2019، ليسجّل أسرع معدل نمو للقطاع في 3 سنوات.