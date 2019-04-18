اللجنة الاقتصادية تستعرض أبرز مشاريع عجمان

المصدر: عجمان- البيان

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان جلستها الرابعة للعام 2019 برئاسة عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة، لبحث سبل سير العمل وأهم المشاريع الاقتصادية في الإمارة، وآخر المستجدات بأعمال اللجنة، والاطلاع على أفضل الممارسات الاقتصادية.

حضر الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعلي عيسى النعيمي وصالح الجزيري، وسالم السويدي وفاطمة سالم، وخولة الياسي مقرر اللجنة.

في بداية الجلسة رحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأثنى على جهود أعضاء اللجنة في طرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بهدف تنويع المقومات وتهيئة المناخ الجاذب لنمو واستدامة الشركات والمصانع، والوصول لنتائج وتوصيات تُرفع لصناع القرار وتساهم في مواكبة تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة.

استهلت أعمال الجلسة باستعراض لشركة «انفيروسرف» الرائدة في إعادة التدوير، ودور الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية والحفاظ على الموارد وتقليل الإضرار بالبيئة والمساهم بشكل مباشر في دعم القطاع الاقتصادي ككل، وجهود الشركة في تعزيز شراكتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، واطلع الحضور على مراحل إنتاج الشركة والموارد التي توفرها من معادن ومواد بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام.