«إيميرجين ماركت»: الإمارات تحتل مكانة بارزة في استراتيجية الصين التجارية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكد تقرير حديث نشرته شركة «إيميرجين ماركت» أن مبادرة الحزام والطريق، تجلب إمكانات غير مسبوقة في التجارة والاستثمار عبر الحدود بين الصين وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لإحصاءات الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات الصينية مع أفريقيا، 134.15 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.4 %. خلال نفس الفترة، كان معدل نمو التجارة الخارجية للصين مع أفريقيا الأعلى في العالم.

وقال تقرير الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: تحتل الإمارات مكانة بارزة، كعنصر أساسي في استراتيجية الصين التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتم إعادة تصدير 60 % من التجارة بين الصين والإمارات إلى أفريقيا أو أوروبا، ما يدعم مبادرة الطريق والحزام. ففي يونيو 2018، قام رئيس مجلس الدولة الصيني، شي جين بينغ، بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، استغرقت ثلاثة أيام، أعلن خلالها البلدان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.

وتُعد الصين بالفعل، الشريك الرائد للاستيراد في الإمارات، ومن المتوقع أن تنموتجارة الإمارات غير النفطية مع الصين إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2020.