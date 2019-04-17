موانئ دبي العالمية ومجموعة "أس أم أس" تطلقان إسم "بوكس باي" على النظام الذكي للتخزين الطابقي للحاويات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "موانئ دبي العالمية"،المحفز العالمي للتجارة الذكية، ومجموعة "أس إم أس" المتخصصة في الهندسة الصناعية، عن إطلاق إسم "بوكس باي" على مشروعهما المشترك الذي يهدف إلى تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ.

يمثل "بوكس باي" نظام جديد وذكي للتخزين الطابقي للحاويات سيكون جاهزا في الوقت المناسب لدعم "إكسبو 2020 دبي". وسيتم إطلاق المشروع الأولي له في محطة الحاويات رقم 4 في ميناء جبل علي بدبي. وسيتم للمرة الأولى استعراض تقنية "بوكس باي" أمام الجمهور في مؤتمر مشغلي المحطات ("تي أو سي أوروبا") المقرر عقده في روتردام خلال شهر يونيو القادم.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت بنهاية العام الماضي عن تأسيس مشروع مشترك مع مجموعة "أس إم أس" المتخصصة في الهندسة الصناعية لتطوير نظام التخزين بالمنصات المرتفعة (إتش بي أس) بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي تزن نحو 50 طن ضمن رفوف يصل ارتفاعها إلى 50 متراً على مدار الساعة.

ويوفر التصميم وهيكل الطوابق الحاصل على براءة اختراع، مزايا فريدة مع إمكانية تخزين الحاويات على ارتفاع يصل إلى 11 طابقا، الأمر الذي سيساعد على ضمان العمل ببطاقة كاملة لمحطة حاويات تقليدية ولكن بثلث المساحة الأرضية المطلوبة. ونتيجة للأتمتة الكاملة للنظام، فإنه سيكون قادرا على الوصول إلى كل حاوية ليُلغي بذلك الحاجة للقيام بأعمال إعادة ترتيب الحاويات. إضافة إلى ذلك سيحقق النظام مكاسب ملموسة في سرعة المناولة، وكفاءة الطاقة، والسلامة، إلى جانب تخفيض كبير في التكاليف التشغيلية.

ويجمع هذا المشروع المشترك أعواما طويلة من الخبرة في الخدمات اللوجستية لمحطات الحاويات لكل من "موانئ دبي العالمية" و"أموفا"، إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة "أس أم أس" والتي قامت بتطوير النظام الجديد والأولى من نوعها في نقل هذه التكنولوجيا المثبتة إلى قطاع الموانئ.

وبالمناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "ينصب تركيزنا بشكل أساسي على تحفيز التجارة الأكثر ذكاءً، فهي جوهر ما نفعله وما سنواصل القيام به في المستقبل. ويعتمد نجاحنا على كيفية جعل التجارة أسرع وأكثر قابلية للتحكم وأكثر استدامة وكفاءة، وذلك من خلال التطورات في البنى التحتية والخدمات اللوجستية وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية المبتكرة لتحقيق أهدافنا ببناء مستقبل أفضل للجميع. ونحرص على بلوغ هذا الهدف من خلال الجمع بين وعدنا بتعزيز قيمة الأعمال لعملائنا ومساهمينا وبين تحقيق الفوائد للدول وتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الإجتماعي وإيجاد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن هذا المنطلق، نواصل استطلاع التقنيات الجديدة التي تحدث تغييرا جذريا في طريقة تأدية أعمالنا مثل "بوكس باي" الذي يتمتع بآفاق كبيرة لتعزيز سرعة وكفاءة مناولة الحاويات ما يشكل أساس عمل الموانئ والمحطات. يعد النظام تطورا عالميا هاما في قطاعنا. إننا نتطلع قدما للبدء في استخدام هذه التقنية خاصة في إطار الاستعدادات لتنظيم حدث ’إكسبو 2020 دبي‘".

وقال الدكتور ماتياس دوبنر، الرئيس التنفيذي لشركة "بوكس باي": "إننا نقدم من خلال تقنية التخزين الطابقي للحاويات ’بوكس باي‘ نظاما ثوريا سيؤدي إلى إحداث تغيير جذري في قطاع الموانئ عالميا. ونظرا للاهتمام الكبير الذي أبداه مشغلو الموانئ في جميع أنحاء العالم بمشروعنا المشترك فإننا نتطلع إلى استعراض هذا الحل الذكي أمامهم".

ومن جانبه أوضح بوركارد داهمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أس أم أس": "يعتبر نظام ’بوكس باي‘ نتيجة مباشرة لاستراتيجية ’الأفق الجديد‘ خاصتنا، والتي ستقوم ’إس إم إس‘ من خلالها بنقل التقنيات مُثبتة الكفاءة من قطاع المعادن إلى القطاعات الأخرى".