«إنترناشيونال إنفستمنت»: الإمارات تعزز جهودها لمكافحة الجريمة المالية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «انترناشيونال انفستمنت» الشبكي البريطاني أن الإمارات تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المالية.

ونشر الموقع تقريراً أمس عن جهود الإمارات في هذا الشأن، أوضح أن الإمارات لا تكف عن بذل جهود حثيثة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن الإمارات تحرص على تحديث قوانينها المتعلقة بمكافحة الجريمة المالية وتعديلها كي تبقى هذه القوانين مواكبة للجهود الدولية.

وأفاد التقرير بأن أحدث هذه التعديلات هي تلك التي أجراها «سوق دبي المالي العالمي» مؤخراً على قواعده المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد أيضاً بأن الإمارات تستعد لتقييم من جانب «مهمة العمل المالية»، وهي كيان عالمي تأسس عام 1989 بغية تطوير سياسات عالمية لمنع غسيل الأموال.