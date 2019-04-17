«بروبرتي فايندر» تستحوذ على بوابة عقارية بحرينية

المصدر: دبي - البيان

استحوذت «بروبيرتي فايندر»، بوابة المعلومات العقارية الإماراتية، على نظيرتها البحرينية «بحرين بروبيرتي وورلد»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وذكرت الوكالة أن صفقة الاستحواذ، والتي لم يُفصَح بعد عن قيمتها، تُعَد هي الأخيرة في موجة صفقات استحواذ أبرمتها «بروبيرتي فايندر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضحت وكالة «بلومبيرغ» أن هذه الصفقة ستتيح للبوابة الإماراتية مواصلة الاستثمار في سوق ترى فيها إمكانيات هائلة، وخاصة أن «بروبيرتي فايندر» تعمل في البحرين منذ عام 2013.

ويأتي إبرام هذه الصفقة بعد حصول «بروبيرتي فايندر» على تمويل تبلغ قيمته 120 مليون دولار من شركة «جنرال أتلانتيك» الأمريكية للاستثمارات في نوفمبر الماضي.