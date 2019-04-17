الاتحاد لائتمان الصادرات والغرفة الإيطالية العربية تدعمان الحلال

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة ومقرها إيطاليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الإيطالية، من خلال التركيز على صناعة الحلال وإتاحة الوصول إلى الحلول التأمينية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة الاتحاد لائتمان الصادرات الخاصة بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تقديم مجموعة من الحلول والمنتجات المالية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات في الإمارات لمساعدتها على توسيع تواجدها الإقليمي والعالمي. علاوة على ذلك، تركز هذه الشراكة على دعم صناعة الحلال وكذلك تعزيز العلاقات التجارية والأعمال بين الشركات في الإمارات وإيطاليا.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي الذي عقد في دبي أول من أمس، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومعالي لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسة الاجتماعية في إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات وبيترو باولو رامبينو نائب رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة.

بموجب مذكرة التفاهم اتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات وغرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة على التعاون للترويج لدولة الإمارات كمركز إقليمي من خلال فرص الاستثمار المتبادلة، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بالتعاون مع الاتحاد الصناعي الإيطالي، وتنظيم ورش عمل ومنتديات مشتركة.

من جهته، لفت سيزار تريفيساني، رئيس مجلس الإدارة ورئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة إلى أهمية المذكرة التي تؤكد على العلاقات الممتازة القائمة بين إيطاليا والإمارات.. مشيراً إلى أنها تمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين إيطاليا والإمارات.