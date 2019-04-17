بحث فرص التعاون الاقتصادي مع التشيك

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وناقش فرص الشراكة وتبادل الخبرات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لييري سلافيك سفير جمهورية التشيك المعيّن حديثاً لدى الدولة، حيث رحب معاليه بالسفير التشيكي، مؤكداً قوة وتنامي العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، وناقش الجانبان أبرز القطاعات التي تمثل محاور محتملة وواعدة للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

أداء

وأوضح معالي وزير الاقتصاد، بأن القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من البلدين كثيرة ومتنوعة، وتشمل بصورة رئيسية المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والبحث والتطوير، إضافة إلى دعم نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح قنوات شراكة فعالة لتطوير حلول مبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والاقتصاد الأخضر والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

اكسبو

وأكد السفير التشيكي، مشاركة بلاده في إكسبو دبي 2020، معرباً عن أهمية هذه المنصة العالمية لتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات والمنطقة، ومشيراً إلى أن الشركات التشيكية تبدي توجهاً متزايداً نحو المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات.