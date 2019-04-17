تجهيزات تكنولوجية وابتكارات ترفيهية في «كوكا كولا أرينا»

المصدر: دبي-البيان

كشف نخبة من المتحدثين تفاصيل وتجهيزات «كوكا كولا أرينا»، عن أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها تطورًا، والتي ستغير مفهوم استضافة الفعاليات الحية والكبيرة في المنطقة، وتساهم في تعزيز مكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية لقطاعات السياحة والتسلية والترفيه، وذلك ضمن الجولة الإعلامية التي أقيمت أمس.

وستتيح صالة «كوكا كولا أرينا» الإمكانية لاستضافة أكبر الإنتاجات وأكثرها تنوعاً وأشهر الأحداث والفعاليات الترفهية في العالم، نتيجة للتعاون المشترك بين شركة «مِراس»، وشركة «كوكا كولا»، والشركة الدولية «إيه إي جي أوغدن» المتخصصة بإدارة المرافق.

وحضر كل من مراد أوزغل المدير العام لشركة كوكا كولا الشرق الأوسط ونائب رئيس كوكا كولا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاي نجاتا الرئيس التنفيذي من شركة «إيه إي جي أوغدن» لمشروع «كوكا كولا أرينا» للحديث بشكل تفصيلي عن أثر الصالة المغلقة المبتكرة ودورها في إحداث تأثير إيجابي على مشهد تنظيم واستضافة الفعاليات الترفيهية الأشهر عالمياً في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال جاي نجاتا: «من خلال إدارتنا لصالة (كوكا كولا أرينا) سنساهم في إعادة تعريف المشهد الترفيهي في دبي والمنطقة التي ننشط فيها منذ عام 2015، ويسعدنا تولي مهام إدارة العمليات اليومية للصالة التي تسعى إلى إرساء معايير جديدة في قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز النمو الاقتصادي والإسهام في إثراء معالم الجذب في الإمارة».

وبفضل تصميمها وتجهيزاتها المتطورة ستتمكن «كوكا كولا أرينا»، الصالة المغلقة متعددة الأغراض في «سيتي ووك» والمملوكة لشركة «مِراس»، من استضافة فعاليات حية وكبيرة الحجم طوال العام، وسيتم افتتاحها في يونيو المقبل لتشكل القلب النابض لقطاع التسلية والترفيه في المنطقة، حيث تستضيف الجولة العالمية للنجم الكوميدي راسل بيترز في 6 يونيو، وستعود فرقة مارون 5 للبوب روك إلى دبي في 14 يونيو لتقدّم الحفل الغنائي الأول في «كوكا كولا أرينا».

وتعد «كوكا كولا أرينا» صالة متعددة الأغراض ذات مواصفات تكنولوجية متطورة، تصل قدرتها الاستيعابية إلى 17 ألف شخص، وهي مزودة بمقاعد ذاتية الحركة تتناسب مع حجم الفعالية المقامة لتستضيف الحفلات الموسيقية والبطولات الرياضية والمعارض والفعاليات المخصصة للشركات، وتبلغ مساحة الأرضية الداخلية للصالة 3870 متراً مربعاً، مع نظام متطور يسمح بتغير شكل المسرح حسب متطلبات الحدث وعدد الحضور.

وتتميز الصالة بإمكانية تحوّلها من مسرح إلى ملعب، أو إلى صالة للعروض الموسيقية والفعاليات الترفيهية وغيرها، لتستقبل مختلف الفعاليات والمناسبات، من خلال تكبير أو تصغير المساحة الأرضية عبر نظام الجلوس ذاتي الحركة والقابل للطي والسحب بالكامل، فضلًا عن إمكانية إغلاق المستويات العليا من الصالة عند عدم الحاجة لاستخدامها.

تتميز واجهة «كوكا كولا أرينا» بأنظمة إنارة مُبرمجة تضم آلاف المصابيح المتطورة من نوع «إل إي دي» مما يعطي المبنى طابعاً خاصاً مميزاً بألوانه الجذابة، وتعد الصالة المغلقة الوحيدة المكيفة في المنطقة، والمجهزة لاستضافة مجموعة من أبرز الحفلات الموسيقية العالمية والفعاليات الرياضية والعروض العائلية على مدار السنة.

ويسمح التصميم المتطور لهيكل السقف من تحمل أوزان تصل إلى 190 طناً، لذا تستطيع الصالة بكل سهولة استضافة أكبر العروض والإنتاجات العالمية ذات المؤثرات الضوئية والمرئية.

وتضم الصالة مجموعة متنوعة من المقاهي في منطقة الاستقبال الرئيسية، وتقدم الأجنحة الخاصة بالشركات تجربة استثنائية لكبار الشخصيات تنقلهم إلى عالم مفعم بالرفاهية.

وتضم الصالة المبتكرة ثماني غرف لتبديل ملابس الفنانين تليق بأشهر النجوم، وأربع غرف لتبديل ملابس الرياضيين لتوفر مرافق متميزة للفرق العالمية القادمة من مختلف أنحاء العالم.