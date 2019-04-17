دبي وجهة المناسبات والسياحة العائلية الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

تعد دبي وجهة محببة لإقامة حفلات الزفاف وقضاء شهر العسل وتشكل المكان الأمثل بالنسبة للعروسين الباحثين عن تخليد ذكريات لا يمكن نسيانها، بفضل الفنادق الفاخرة والنوادي المرموقة والمناظر الرائعة والمطاعم الفاخرة التي تتميز بها دبي، فضلًا عن التمتع بتناول أشهى المأكولات تحت نجوم تتلألأ في سماء الخليج العربي الخلاّب، بالإضافة للدخول إلى عالم حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية.

وتضم دبي قائمة واسعة من قاعات الأفراح في الفنادق الفاخرة والمميز بإطلالاتها الخلابة على أفق المدينة وأمواج الخليج العربي المتلألئة، وتتميز دبي بتواجد عدد هائل من القاعات الداخلية المصممة لتكون المكان الأمثل لإقامة حفل زفاف مميز.

دبي أوبرا

تعد دبي أوبرا أول مسرح للفنون المسرحية متعددة الأغراض في دبي، وهي الوجهة النهائية لإنتاج العروض الترفيهية عالية الجودة، ويمكن إعادة ترتيب المكان لإقامة المناسبات، لتصبح مساحة أرضية مسطحة تبلغ 1800 متر مربع ويمكن أن تتسع ما يصل إلى 1000 شخص.

ويتزين سقف دبي أوبرا بثريا تحوي 30 ألف لؤلؤة مصنوعة من الزجاج بشكل فريد وتضم 3 آلاف مصباح من نوع إل إي دي.

ويعكس فندق أرماني الأناقة البحتة والبساطة والراحة المتطورة التي تحدد أسلوب جيورجيو أرماني المميز، ويقع الفندق في أعلى برج في العالم، بين الطابقين الأول والثامن من برج خليفة، إضافة إلى الطابقين (38 و39) من البرج الذي يعد أطول ناطحة سحاب في العالم.

ويوحي فندق بلازو فيرساتشي دبي بقصر إيطالي من القرن السادس عشر، ينضح بلازو فيرساتشي بروح قلّ نظيرها مع عمارته النيوكلاسيكية البديعة، وتتسع قاعات حفلات الزفاف التي تقام في «غالا بالروم» إلى 900 شخص.

حفلات الهواء الطلق

يتوفر في دبي بعض من أجمل الأماكن في العالم لحفلات الزفاف الخارجية، مع مجموعة متنوعة من الأماكن الطبيعية على الشواطئ الرملية والمساحات الخضراء والبحيرات لتمنح العروسين لحظات ممتعة.

ويعد الريتز كارلتون دبي الواقع على شاطئ خاص بمحاذاة الممشى جيه بي آر الشهير من أشهر الأماكن المتخصصة في إقامة حفلات الزفاف الفاخرة، كما يمكن للعروسين الاستمتاع بحفل زفافهما في أرجاء نادي دبي للبولو ونادي الفروسية، على شرفته الواسعة والمطلة على ملعب البولو ومضامير التدريب.

كما يمكن للعروسين اختيار الوصول إلى حفل الزفاف على عربة تجرها الخيول على طريقة الملوك، ويقدم مطعم ذا فارم الواقع في البراري، أجواءً احتفالية لحفل زفاف يحاط بالبحيرات والمناظر الطبيعية.

وينفرد ون آند أونلي رويال ميراج بموقعه البهي وسط واحة تمتد على مساحة 65 هكتاراً من الحدائق الخضراء وعلى كيلومتر من الشاطئ الخاص المطل على المناظر المذهلة لخليج جزيرة النخلة.

أتلانتس النخلة

للباحثين عن حفل زفاف ضخم ينضم منتجع أتلانتس النخلة في دبي إلى قائمة أفضل الأماكن للاحتفال بهذه المناسبة في الهواء الطلق بفضل المساحات الخضراء الفاخرة المخصصة للمناسبات الكبيرة، حيث يمكن استضافة 800 ضيف، ويوفر المنتجع طائرة هليكوبتر للعروسين الراغبين بإضفاء مزيد من التألق والبهجة على الحفل وليكون يومًا مبهرًا واستثنائيًا بكل مناحيه.

وتجتمع الحدائق الجميلة والمناظر الطبيعية الشاطئية مع الصرح العمراني لبرج العرب لتشكل لوحة مميزة تجعل من فندق جميرا بيتش مكانًا مثاليًا لحفلات الزفاف في الهواء الطلق.

وتتخذ السفينة الأسطورية ذا كوين إليزابيث 2 التي تتمتع بتاريخ حافل يمتد على مدى خمسة عقود، من مينا راشد مقرًا لها، وأصبحت اليوم فندقًا عائمًا مكونًا من ثلاثة عشر طابقاً. ويحتل منتجع أنانتارا النخلة دبي موقعًا فريدًا في أحضان جزيرة النخلة جميرا، ويتميز بشاطئه الخاص الممتد لمسافة 400 متر وبإطلالات خلابة على الخليج العربي.

حفلات الزفاف في الصحراء

توفر دبي حفلات الزفاف في الصحراء التي توفر مناظر طبيعة فريدة وسط الجمال والكثبان الرملية، ويمكن لعشاق النزهات والاستجمام والهدوء والعزلة بعيداً عن صخب المدينة اختبار منتجع وسبا المها الصحراوي، الذي يقع في قلب محمية دبي الصحراوية، ويتميز بإطلالة خلابة على الكثبان الصحراوية في دبي وسط أجواء من الخصوصية والتميز، وكذلك منتجع باب الشمس الصحراوي ذات الـ 5 نجوم الذي يقع في وسط مدينة دبي ليوفر إقامة حصرية بموقعة المميز بالقرب من البحيرات والكثبان الرملية.

أجواء لا تنسى

يقدم مطعم أتموسفير في دبي متعة خاصة لعشاق المطاعم الفاخرة، حيث يحتل المرتبة الأولى كأطول مطعم في العالم بارتفاع 442 مترًا، ويستقبل فندق برج العرب ذو السبع نجوم الشيف البريطاني ناثان أوتلاو في مطعم المحارة ليقدم أسلوبه الفريد في الطهي والضيافة التي تبعث على الاسترخاء في برج العرب، وثيبتارا، أي «السحر على ضفاف الماء»، مطعم متخصّص في أطباق المطبخ التايلاندي الملكي، ويتباهى مطعم 101 بموقعه على المرفأ الخاص للمنتجع بإطلالات بانورامية ساحرة على أفق سماء دبي الجديدة.

ومع الإطلالات الخلابة على الخليج العربي، يقدم مطعم بييرشيك تجربة لا مثيل لها لتناول الطعام «فوق الماء» . ويُعدّ مطعم فيش بيتش تافرنا واحدًا من أبرز المطاعم التي تقدّم المأكولات البحرية في دبي. ويُقدّم فيش بيتش تافرنا أشهى الأطباق المعروفة على ساحل اليونان وتركيا، كما جميرا بيتش لاونج تعتبر ردهة الشاطئ الملاذ المثالي للهروب من حياة المدينة الصاخبة.

حفلات غير تقليدية

توفر دبي العديد من المناطق ذات البيئة المثالية لاستضافة حفلات غير تقليدية لتمنح العروسين لحظات سعيدة ومميزة لا يمكن نسيانها.تجربة زفاف عالية على ارتفاع 212 مترًا فوق الخليج العربي بمهبط طائرات الهليكوبتر لفندق برج العرب المبنى المصمم على شكل شراع قارب، ومن بين أبرز الخدمات التي يقدمها الفندق للعروسين هي الوصول إلى الفندق جوًا بطائرة هليكوبتر.

ويعد التراث البلاتيني الفاخر للسفاري الحل الأمثل للعروسين الباحثين عن مكان رومانسي هادئ تحت أضواء النجوم والتمتع بأجواء الصحراء، كما يعد باتو دبي مكانًا متميزًا لدخول عالم مليء بالمتعة. وللعروسين الراغبين بدخول مغامرة بحرية في حفل زفافهما، يوفر ذا لوست تشامبرز المائي، أكبر حوض للأسماك في دولة الإمارات ويضم أكثر من 65,000 حيوان بحري.

تعتبر مدينة دبي من الوجهات الأمثل لقضاء العطل على أنواعها والاستمتاع بالأوقات الجميلة مع الشريك، إذ توفر مجموعة واسعة من الأماكن تجمع بين إطلالات فاخرة على الخليج العربي والمناظر الصحراوية.

ولقضاء عطلة رومانسية في الصحراء، تقدم شركة المغامرات العربية رحلة سفاري مع عشاء ملكي وذات خصوصية كاملة في محمية دبي الصحراوية وتشمل الرحلة العديد من الأنشطة، كما يمكن اختبار «إكس لاين»، أطول مسار انزلاقي داخل مدينة في العالم.

ويعتبر حتا وادي هب المكان الأمثل بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون للاحتفال بحفل زفافهما ضمن أجواء حتّا الهادئة بجبالها الشامخة وطقسها المنعش، كما أن حتا وادي هب خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرات.

يعد لابيرل، أول مسرح مائي متطور في دبي بطريقة ملائمة للجمهور، ويقدم خلال السنة ما يقارب 450 عرضًا، من قبل ما يزيد على 65 فنانًا عالميًا، وتنتقل جاذبية وفخامة لاس فيغاس إلى سيزر بالاس من خلال عرض متنوّع ومبهرة، يشارك به أكثر من 30 شخصًا من راقصين ومحترفي الألعاب البهلوانية، وتقدم سفينة الملكة إليزابيث QE2 الأسطورية التي تحولت إلى أول فندق عائم في دبي موطنًا لمسرح ضخم مذهل.