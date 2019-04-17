الإمارات وجهة الاستثمار الأولى إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

استأثرت الإمارات بالمركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية وأكثرها جاذبية للمستثمرين لعام 2019، والتي أصدرتها أمس شركة «ارنست أند يونغ» البريطانية، متفوقة على وجهات استثمارية عالمية مثل اليابان؛ سنغافورة؛ ماليزيا، هونغ كونغ.

وترصد القائمة أفضل الوجهات الاستثمارية استناداً إلى جودة المناخ الاستثماري ومدى ملاءمته لجذب الاستثمارات، والبيئة القانونية، وسهولة الإجراءات الرسمية. وكانت المراكز التسعة الأولى من نصيب المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ ألمانيا؛ الصين، فرنسا، كندا، الهند، أستراليا، والبرازيل.