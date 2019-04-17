800 ألف مسافر إلى مطار آل مكتوم خلال صيانة مدرج مطار دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

بدأ مطار دبي الدولي أمس عمليات صيانة المدرج الجنوبي التي تستمر 45 يوماً. وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن هناك قرابة 800 ألف مسافر سيتم تحويلهم إلى مطار آل مكتوم الدولي. وتم الحرص على أن يكون تعطل حركة المسافرين في حده الأدنى، في ظل وجود حافلات مسيرة كل نصف ساعة إلى بين المطارين.

وقال إن مطار دبي هو الأكبر دولياً في العالم وهو وجهة رئيسية ومن المؤكد أن يعود حيز كبير من هذا العدد إلى مطار دبي بعيد إعادة افتتاح المدرج الجنوبي بعد 45 يوم، لافتاً إلى أن مطار آل مكتوم سيزدهر ويتطور خلال السنوات القادمة، وسيشهد مرور نحو مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.

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