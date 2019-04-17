هزاع بن زايد: «سيتي سكيب» مرآة حيوية السوق

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس فعاليات الدورة الـ13 من معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019» الذي يستمر حتى غداً، ويستقطب أكثر من 80 جهة عارضة من كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد سموه بالإقبال الملحوظ الذي شهده المعرض بما يؤكد الازدهار والتطور اللذين يشهدهما القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى نجاح التجربة الإماراتية في صناعة نماذج عالمية من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية وتعزيز تنافسيتها على المستويات العالمية.

وفي تدوين عبر «تويتر» قال سمو الشيخ هزاع إن المعرض يسجل حضوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً متزايداً، ليكون مرآة لحيوية السوق العقاري في أبوظبي وللجاذبية الاستثمارية التي يشكلها هذا السوق ضمن حزمة من الحوافز الاقتصادية والمعيشية والتنموية المتكاملة.

وأعرب كبار المطورين العقاريين في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» عن تفاؤلهم بإنتعاش السوق العقاري بنهاية العام الجاري، مؤكدين أن جميع المشاريع المطروحة تلبى إحتياجات السوق والمستخدمين النهائيين. وقالوا إن الربع الأول من العام الجاري شهد استقراراً كبيراً في الأسعار والإيجارات.

ولفتوا إلى أن المعرض تميز بعرض مشاريع جديدة إضافة إلى الإعلان عن تسليم مشاريع سابقة مؤكدين على وجود تسهيلات كبيرة في سداد أسعار الوحدات السكنية أبرزها تقسيط السعر على خمس سنوات لعقارات جاهزة وذلك للمرة الأولي في أبوظبي إضافة إلى تسهيلات بالسداد النقدى شهرياً.

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