45 مليار درهم استثمارات «عزيزي» العقارية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن أن استثمارات الشركة العقارية تتجاوز 45 مليار درهم وتتوزع على عدة مشاريع أبرزها مشروع عزيزي بمنطقة الفجران بدبي وعزيزي مينا بنخلة جميرا وعزيزي علياء ريزدنيس بطريق الخيل وعزيزي ريفييرا بميدان واحد وعزيزي أورا في منطقة داون تاون جبل علي.

وذكر أن أكبر مشاريع الشركة هو عزيزي بمنطقة الفرجان، حيث يضم 70 برجاً سكنياً وأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز 3500 وحدة منها العام الجاري، كما لدى الشركة 120 مبنى تحت التصميم حالياً.

وذكر أن مبيعات الشركة في مشاريعها تتراوح بين 40% إلى 100%، مشيراً إلى أن السوق العقاري في دبي بدأ يتحسن بشكل جيد أواخر العام الماضي وظهر التحسن جلياً خلال الربع الأول من العام الجاري ومن المتوقع أن ينتعش السوق بقوة العام المقبل بتنظيم إكسبو 2020 دبي.

وأوضح فرهاد عزيزي أنه لا يوجد للشركة مشاريع حالياً في أبوظبي، لافتاً إلى أن الشركة تسعى للتواجد في الإمارة بقوة خلال الفترة المقبلة لاستغلال الفرص الكبيرة.

عروض حصرية

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري على أهمية معرض سيتي سكيب أبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة أعلنت خلال أيام المعرض الثلاثة عن عروض حصرية على وحدات سيتم تسليمها خلال العام الجاري، وجميع العروض مدعومة بأسعار استثنائية وخطط دفع جذابة، حيث تطرح الشركة ابتكاراً لتأجير المنازل على المدى القصير لضمان قيمة لا تضاهى للمستثمرين في مشاريع سكنية مختارة.