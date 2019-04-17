4 آلاف وحدة سكنية في «بلووم ديستركت» بتكلفة 8 مليارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم» القابضة، أن الشركة ستبدأ خلال الربع الأول من العمليات الإنشائية لمشروعها السكني الجديد «بلووم ديستركت» الواقع بجوار مطار أبوظبي الدولي، على مساحة 2.2 مليون متر مربع ويضم 4 آلاف وحدة سكنية ومرافق خدمية متنوعة، وسيتم تنفيذه على خمس مراحل على عشر سنوات وتتراوح تكلفته ما بين 7 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم أبرزها مست. وتوقع مهتدي استخراج التصاريح الرسمية لبدء المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ قريباً تسليم مشروعيها بارك فيو وسوهو في جزيرة السعديات، مشيراً إلى أن المشروعين يضمان نحو 745 وحدة سكنية، وتم بيع 90% و82% من وحدات المشروعين على التوالي، كما طرحت الشركة تسهيلات للسداد على أربع سنوات وذلك للمرة الأولى في أبوظبي.

وذكر سامح مهتدي، أن الشركة ستبدأ تنفيذ مشروعها الجديد المرحلة الخامسة لبلووم جاردنز والذي يضم نحو 200 تاون هاوس خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أن المشروع بمراحله الأربع لاقى نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز المشاريع الناجحة للشركة.

وأوضح أن الشركة حققت إنجازاً كبيراً في مشروعيها «بلووم هايتس» و«بلووم تاورز» اللذين يقعان في «قرية الجميرا سيركل» في دبي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الأول 30% والثاني 25% ومن المتوقع إنجاز البرجين منتصف العام المقبل.

المنصة الأهم

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم» القابضة إلى أن الشركة شاركت في معرض سيتي سكيب أبوظبي باعتباره المنصة الأهم للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي لعرض أحدث مشاريعها أمام شريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، وتعريفهم بخطط التطوير المستقبلية للشركة.