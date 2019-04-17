«أرامكس» تفتتح مركز توزيع جديداً في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «أرامكس» مركز توزيع جديداً في دبي، يدار بشكل شبه آلي ومزود بمجموعة من تقنيات التشغيل المتطورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الرامية إلى دعم النمو المتسارع لوحدة أعمالها المتخصصة بالحلول اللوجستية الشاملة الموجهة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.

ويعتبر هذا المركز الجديد، الذي يقع في «مدينة دبي اللوجستية» ويمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، أحد أكبر مستودعات التوزيع الخاصة بأرامكس في المنطقة. وهو منشأة يتم التحكم بدرجات حرارتها الداخلية بشكل كامل وتتميز بتوظيفها لأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في القطاع، مثل نظام «الاستلام الموجه بالضوء»، وهو تقنية حديثة تستخدم في المستودعات وتعتمد على نظام التوجيه الضوئي الرقمي في عملية اختيار ومناولة الشحنات لتحسين الدقة والكفاءة، فضلاً عن نظام نقل للشحنات من خلال حزام ناقل آلي بالكامل.

وقال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس: «يشكل مركز التوزيع الجديد استثماراً مهماً بالنسبة لأرامكس باعتباره يدعم النمو المتسارع لأعمالنا اللوجستية وسيسهم في تعزيز استراتيجيات المبيعات متعددة القنوات لدى المتاجر والشركات التي نتعامل معها.

وترسخ التقنيات المتطورة المستخدمة في المنشأة الجديدة مكانتنا الرائدة في السوق من خلال ضمان تقديم خدمات توزيع وتوصيل موثوقة وسريعة وعالية الكفاءة. وتشكل هذه الخطوة عنصراً أساسياً في استراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها الشركة، فهي تدعم جهودنا المتواصلة لتحسين الحلول والخدمات اللوجستية التي نقدمها لمتاجر التجزئة حول العالم».

وقال سعيد مختار، مدير الخدمات اللوجستية الدولي في أرامكس: «سيعزز المركز الجديد مجموعة الحلول اللوجستية التي نقدمها وسيساعدنا على دعم المزيد من الشركات الناشئة والمتاجر الإلكترونية من خلال تلقي ومعالجة وتسليم الطلبيات للعملاء وإدارة سلسلة التوريد بطريقة أكثر فعالية. ونحن سعداء جداً بتوسيع وتحسين البنية التحتية لخدماتنا اللوجستية، وتطوير مراكز توزيع متكاملة لتزويد عملائنا بالسرعة والكفاءة والموثوقية التي يستحقونها».