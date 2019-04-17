التكنولوجيا تعيد رسم قطاع الطباعة

المصدر: دبي- البيان

افتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة إعلام دبي، صباح أمس، معرض الخليج للطباعة والتغليف، والذي يستمر في مركز دبي التجاري العالمي لأربعة أيام، وذلك بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا، حيث تُعيد الابتكارات التي يقدّمها عدد من شركات التكنولوجيا المشاركة بإعادة رسم مسار قطاع الطباعة التجارية وطباعة التغليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت ليزا ميلبورن، المدير الإداري لمعرض الخليج للطباعة والتغليف: «في عصرنا الرقمي الحالي، يمكن لقادة الأعمال إدارة مراحل مختلفة من عمليات الطباعة وتخصيصها وأتمتتها وربطها بطرق ما كان بالإمكان تخيلها قبل بضع سنوات. فالهدف من طرح مسار الابتكار يكمن في إطلاع زوار معرض الخليج للطباعة والتغليف 2019 على أحدث التقنيات والاتجاهات التي تشهدها السوق اليوم».

وقال شادي بخور، مدير وحدة الأعمال بين الشركات في كانون الشرق الأوسط: «أردنا تثقيف العملاء حول أهميّة توفّر حلّ طباعة متكامل في الشركة من خلال عرض وظائف المنتجات. ونحن نأمل أنّه من خلال التعرّف إلى الإجراءات المتبعة في سير العملية، سيتشجّع العملاء على اتخاذ الخطوات المناسبة للاستفادة من إمكانات الطباعة الكاملة التي تتمتّع شركاتهم بها».

ويقدّم معرض الخليج للطباعة والتغليف 2019 أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المطابع المتعددة الركائز، والمطابع الرقمية الواسعة والضيّقة النطاق، وماكينات تقطيع وحفر الليزر، وماكينات الملصقات/‏‏ التغليف الذكية، والبرمجيات، حيث يستهدف بشكل أساسي المطابع ومزودي الخدمات وأصحاب العلامات التجارية والمصممين.