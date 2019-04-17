«طموح» تواصل تنفيذ «ريم داون تاون» في جزيرة الريم

المصدر: أبوظبي - البيان

شددت شركة طموح العقارية أمس على استمرار أعمال تطوير مشروع ريم داون تاون في جزيرة الريم والذي يعد أضخم مشاريع الشركة.

وأكدت الشركة أنها استعرضت خلال مشاركتها في «سيتي سكيب» آخر التطورات والمستجدات في مشروع «ريم داون تاون»، المنطقة السكنية متعددة الاستخدامات والتي تمتد على مساحة 104.7 هكتارات من الناحية الشمالية الغربية لجزيرة الريم، ويحتضن الريم داون تاون مجموعة من المرافق المجتمعية كالحدائق والمساحات المفتوحة ومنتزه الواجهة البحرية وملاعب رياضية ومدارس ومساجد ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات، ومركز مخصص لمراقبة ورصد محمية القرم والحياة الطبيعية فيها.

تسهيلات

كما أعلنت الشركة عن خطة سداد مالي جديدة ومبتكرة وتسهيلات للدفع للراغبين في الاستثمار تمكنهم من التسديد بعد استلام الوحدات السكنية أو التجارية في مشروع «هورايزون تاورز» في جزيرة الريم بعد 5 سنوات. وأطلقت الشركة أمس استراتيجية «الحياة السعيدة» والتي ستشكل جزءاً أساسياً من مشاريع الشركة في العاصمة أبوظبي.

واستوحت الشركة في استراتيجيتها المبتكرة من البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وتعتمد الاستراتيجية على تطبيق خطط عمرانية تركز على بناء مجتمعات ومناطق سكنية تلبي احتياجات العائلة والأفراد والشركات وتوفر لهم بيئة آمنة وسعيدة تسمح لهم بالنمو على الصعيدين المجتمعي والتجاري وتمكنهم من الحياة والقيام بالأعمال ضمن مواصفات خدماتية تعزز نمط حياتهم.

وذكر غانم المنصوري، الرئيس التنفيذي للشركة أن مبادرة «الحياة السعيدة» معتمدة في كل شيء تقوم به الشركة، حيث تركز على تطوير مشاريع تطبق أحدث المعايير العمرانية العالمية.

وعرضت الشركة برج «هورايزون تاورز» متعدد الاستخدامات ويقع على الواجهة البحرية لجزيرة الريم.