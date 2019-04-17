«مبادلة» تخطط للاستثمار في الخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

تتجه شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) صوب الولايات المتحدة وآسيا بُغيَة الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية هناك، وذلك بعد سنوات من الاستثمار في قطاع العقارات السكنية والتجارية، وفقاً لما أكده أمس علي عيد المهيري المدير التنفيذي لـوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» في «مبادلة» في تصريحات صحافية نشرتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأفاد المهيري في تصريحاته بأن «مبادلة» تخطط للاستثمار في أصول تتعلق بالخدمات اللوجستية كالمخازن والمستودعات، وذلك لتنويع محفظة استثماراتها. وقال المهيري: «باتت الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية تدريجياً أكثر كلفة من منظور العائدات».

وأضاف بقوله: «ثمة فرص لا زالت متاحة في قطاع الخدمات اللوجستية لتوليد العائدات المجزية، وهذا هو ما نركز عليه الآن».