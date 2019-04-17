«ماجد الفطيم» تخطّط لطرح سندات

المصدر: دبي- سيد صالح

تخطط «مجموعة ماجد الفطيم» القابضة في دبي لطرح سندات وذلك في إطار سعيها لتجميع أموال للوفاء بالتزاماتها المالية وفقاً لما ذكرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن «مجموعة ماجد الفطيم» بدأت بالفعل بإجراء مشاورات مع البنوك بشأن بيع السندات المحتملة. وأضافت الوكالة إن «مجموعة ماجد الفطيم» يمكنها أن تجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار كحصيلة لبيع هذه السندات. ولم يعلق المتحدث باسم المجموعة على الخبر.

ومن الجدير بالذكر أن «مجموعة ماجد الفطيم» تمتلك بالفعل سندات قيمتها 500 مليون دولار وتبلغ فترة سريانها 5 سنوات، ويُستَحَق سدادها في يوليو المقبل.