الرقمنة تتصدر مناقشات المنتدى الإماراتي الفرنسي للنفط والغاز

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قامت وكالة بيزنس فرانس بالتعاون مع رابطة إيفولين ومجموعة الأعمال الفرنسية باستضافة فعاليات المنتدى الإماراتي الفرنسي الرابع لأيام النفط والغاز مطلع شهر أبريل بأبوظبي.

وتحت رعاية السفير لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الإمارات، قام المنتدى على مدار يومين بالتركيز على ملفات الرقمنة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات الجديدة لمعالجة الغاز وعمليات التشغيل في المصانع.

وتم تناول هذه الملفات الرئيسية من خلال سلسلة عروض تضمنت الحلول الجديدة المقدمة من الشركات الفرنسية المبتكِرة المشاركة والتي تم عرضها على متخذي القرار الرئيسيين بشركة (أدنوك).

وحظي المنتدى بدعم كل من توتال في الإمارات كراعٍ ذهبي و شنايدر إلكتريك كراعٍ فضي في إطار مشاركة أكثر من عشر شركات قامت بعرض أحدث ابتكاراتها الصناعية.