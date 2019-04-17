«فرانكلين تمبلتون»: فرص جذابة في الأسهم الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

أكد صلاح شما، رئيس وحدة الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «فرانكلين تمبلتون» الأمريكية للاستثمارات أن شركته ترى فرصاً جذابة للاستثمار في الأسهم الإماراتية.

وأجرى شما مقابلة تلفزيونية أمس مع تلفزيون «بلومبيرغ» في دبي، وتطرق في المقابلة إلى الأداء الحالي لأسواق الأسهم، وأيضاً آفاقها المستقبلية في كل من الإمارات والسعودية.

وأوضح شما أن الأداء الحالي لأسواق الأسهم في الإمارات يشجع المستثمرين ويتيح لهم فرصاً لتحقيق مكاسب تراكمية.

وأضاف شما أن التعديلات التي أجرتها الإمارات العام الماضي على القواعد المتعلقة بتأشيرات الإقامة الخاصة بالأجانب، واستضافة «إكسبو دبي 2020»، إلى جانب السياسات التوسعية التي تنتهجها الإمارات تدعم انتعاش الأسواق في الإمارات، وبصفة خاصة في دبي.