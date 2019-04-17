54.5 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الخمسة وعشرين الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأمريكية محتلة المرتبة «22» عالمياً في فبراير الماضي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية صدرت أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى نحو 54.5 مليار دولار فبراير الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 5.2% مقارنة بنحو 57.5 مليار دولار في فبراير 2018، وبانخفاض على أساس شهري بنسبة 2.7% مقارنة بنحو 56 مليار دولار في يناير السابق له.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 167 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 42.3 مليار دولار.