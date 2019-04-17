7823 رخصة في أم القيوين 2018

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت ميثاء حمد العليلي مدير إدارة التراخيص والتسجيل بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها يبلغ 7 آلاف و823 رخصة تجارية وصناعية ومهنية منها 649 رخصة جديدة تم إصدارها في 2018 موضحةً أن استخراج الرخص شهد ازدياداً مطرداً مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة لتوفير برنامج التسجيل العقاري الإلكتروني بالتعاون مع ( مايكروسوفت ).

وأوضحت أن البرنامج عبارة عن منصة إلكترونية تساهم في تحقيق السرعة والدقة في إنجاز المعاملات الخاصة بإصدار الرخص التجارية وتصديق عقودها إلكترونياً بين المستثمر ومالك العقار ودائرة التنمية الاقتصادية ويتيح تسجيل كافة العقارات التجارية لدى الدائرة حتى يسهل لموظفي الدائرة ولملاك العقارات أنفسهم معرفة أحوال بياناتهم.

كما أن تلك الخطوة سوف تمكن الدائرة من ضبط العقود التجارية ومعرفة العقود الوهمية أو المحال التجارية التي أغلقت أو تلك التي غيرت مكان النشاط دون علم الدائرة، كما تعمل الدائرة على التيسير لكافة المراجعين وتوفير أسباب الراحة لهم حتى يكملوا معاملاتهم بأريحية تامة، كما تم تعميم برنامج إصدار عقود الإيجار التجارية على كافة المكاتب العقارية في الإمارة بعد تزويدها بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور وقاعدة بيانات ملاك العقارات التجارية بغية تسجيلها.

وأضافت ميثاء حمد العليلي أن البرنامج الإلكتروني وجد قبولاً من المستثمرين – خصوصاً – أنه تم عملية إلغاء طباعة 3 نسخ من العقد للمؤجر والمستأجر والدائرة، كما يعرف المالك بتاريخ انتهاء العقد، حيث تمنح كل جهة رقماً سرياً يمكنها من الاطلاع على عدد الرخص وأنواعها، كما يمكن كافة الجهات الاتحادية والمحلية التي تطلب شهادة ممتلكات معرفة ذلك بكل يسر، حيث طلبت 18 جهة الارتباط ببرنامج الدائرة.

كما سوف يتم قريباً تزويد المحاكم برقم سري يتيح لها معرفة ممتلكات المتنازعين دون اللجوء إلى الدائرة، كما أنه بعد تطبيق البرنامج سوف يتم إيقاف إصدار شهادات الممتلكات أو من يهمه الأمر للجهات الحكومية والمحلية وحتى البنوك والجنسية والإقامة، كما يمكن من الحصول على الموافقات الأمنية والسرعة في الإنجاز.