عروض حصرية بيوم المستهلك في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

يوفر يوم المستهلك «هوليداي شوبر» الذي يقام للمرة الأولى على الإطلاق بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي وعلى مدار يومٍ واحدٍ فقط المئات من العروض والصفقات الحصرية على تذاكر السفر والرحلات السياحة.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «خلال فعالية هوليداي شوبر التي ستقام 27 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي وقبل يومٍ واحد من الافتتاح الرسمي للمعرض ، ستقدم وكالات السفر والفنادق والوجهات السياحية الإقليمية والعالمية مجموعة واسعة من العروض المغرية والصفقات المذهلة الحصرية للزوار الذين سيتواجدون خلال هذا اليوم».

ويوفر موقع «هوليداي مي» الإلكتروني خصومات تصل إلى 20% على باقات العطلات لأول 100 زائر لمنصته خلال هذا اليوم، في حين ستقدم «هوليدي فاكتوري» شركة الرحلات السياحية داخل الدولة، خصم 10٪ على باقات العطلات إلى 25 وجهة في المحيط الهندي وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ويوفر جناح رأس الخيمة في هوليداي شوبر خصماً يصل إلى 20٪ على الإقامة في الفنادق أو ترقية مجانية للغرف في مختلف فنادق ومنتجعات الإمارة. كما يمكن الاستمتاع بتجربة الضيافة العربية الأصيلة والحصول على خصم يصل إلى 35٪ عند الحجز في أحد فنادق مجموعة تايم في كل من الإمارات والسعودية.

كما تشمل العروض الأخرى في يوم المستهلك، خصم 10٪ عند حجز رحلة إلى لبنان مع شركة نخال. وخصماً يصل إلى 50 دولاراً للشخص البالغ في جميع الجولات السياحية التي يتم حجزها عبر «كوكس آند كينغز» بالإضافة إلى تأشيرة مجانية وتأمين سفر لجولات السياحة الأوروبية.