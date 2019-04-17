«سويس - بل هوتيل» تفتتح 7 فنادق جديدة في 2019

المصدر: دبي - البيان

تستعرض مجموعة فنادق سويس-بل هوتيل انترناشيونال محفظة أعمالها من المنشآت الفندقية الحالية والمستقبلية في معرض سوق السفر العربي 2019، والذي تستضيف فعالياته دبي في الفترة من 28 أبريل-1 مايو 2019، وتستعد المجموعة لافتتاح 7 فنادق جديدة العام الجاري.

وقال لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في المجموعة: «تشهد مجموعتنا عمليات توسع طموحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويحمل العام 2019 أهمية استراتيجية هائلة بالنسبة لنا مع دخولنا إلى وجهات غير مسبوقة عبر علامات تجارية جديدة.

فللمرة الأولى في المنطقة، طرحنا علامات تجارية مثل غراند سويس-بل ريزورت، سويس-بل سويتس، سويس-بل بوتيك، وسويس-بل إن.

وتهدف هذه المشاريع بشكل أساسي إلى تنويع عروضنا في المنطقة، مع تلبية الطلب المتنامي على أماكن إقامة فندقية تتميز بجودة عالية وبأسعار معقولة. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم والحماس للعمل من خلال مشاركتنا بقوة في المعرض والذي نعتزم من خلاله استعراض حافظة فنادقنا الحالية والمستقبلية بالتعاون مع شركائنا والملاك الرئيسيين».