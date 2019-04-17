دبي ضمن العشر الكبار في التسوّق الفاخر عالمياً

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تصدرت دبي قائمة أفضل وجهات التسوق الفاخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محتلة المركز التاسع عالمياً، لتقف في مصاف مدن مثل نيويورك وباريس وروما ولندن وميلانو وهونغ كونغ، ضمن قائمة وضعها موقع «DEPARTURES» للسياحة والسفر والحجوزات.

وقال الموقع: «يعتبر مول دبي مكاناً يستحق الزيارة عن جدارة لأي شخص يتطلع حقاً إلى تجربة تسوق فاخرة. حيث يمكن العثور على مجوهرات نادرة في الفردان للمجوهرات، وماركات عالمية مثل بالمان، وكريستيان لوبوتان، وهاري وينستون، ولا بيرلا».

ويحتاج المرء إلى تخصيص يوم كامل على الأقل للتجول في المول الذي يحتضن 1200 متجر، كما يجب التوجه إلى الأسواق التراثية للحصول على منتجات حصرية مثل البخور والتوابل والعطور والذهب.