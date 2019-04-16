طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى وجهات مختارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 30 أبريل الجاري على أن يتم السفر حتى 28 فبراير 2020.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى وجهات في الشرق الأوسط من 695 درهماً، وإلى وجهات في أوروبا من 1995 درهماً، وإلى وجهات في أفريقيا من 1345 درهماً وإلى وجهات في أمريكا الشمالية من 3995 درهماً، وإلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ من 795 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 3595 درهماً إلى وجهات في الشرق الأوسط، ومن 9695 درهماً إلى وجهات في أوروبا، ومن 6195 درهماً إلى وجهات في أفريقيا، ومن 17595 درهماً إلى وجهات في أمريكا الشمالية، ومن 2945 درهماً إلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ.

ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات إلى سريلانكا والإقامة ثلاث ليال ابتداءً من 2949 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).

ويحصل عملاء طيران الإمارات على فرصة الفوز بأحد برامج الإمارات للعطلات الستة للسفر إلى تايلاند وألمانيا والنمسا وجزر المالديف وموريشيوس وماليزيا، عندما يقومون بحجز تذكرة سفرهم لغاية 30 أبريل الجاري. وتتضمن الجائزة إقامة فندقية 3 ليال في فندق خمس نجوم و3 تذاكر سفر في الدرجة السياحية (لبالغين وطفل). ويمكن للفائز استخدام البرنامج قبل 28 فبراير 2020.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.

ولتسهيل سفر العائلات، خصصت طيران الإمارات كاونترات لإنهاء إجراءات سفر العائلات في المنطقة 2 من المبنى 3 بمطار دبي الدولي تتيح من خلالها كل ما تحتاج إليه العائلة للحصول على تجربة سفر مريحة خالية عن المتاعب، حيث يتوفر للقادمين والمغادرين عربات أطفال، كما تمنح أولوية الصعود إلى الطائرات للعائلات المسافرة بصحبة أطفال.

وفي الأجواء، توفر الناقلة العديد من خيارات الترفيه بما فيها ما يزيد على 100 قناة مخصصة للأطفال بـ40 لغة ضمن نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع باللعب مع أصدقائهم الدمى " فلاي وذ مي أنيمالز" أو الاستمتاع بحقائب أنشطة "لونلي بلانيت".

ويتيح برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين فوائد عائلية من خلال برنامج "عائلتي My Family" الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد، ما يعني إمكانية استبدال الأميال بصورة أسرع من ذي قبل.

ويستمتع عملاء طيران الإمارات بأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات. كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول ويمكن للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر المعتمدين. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.