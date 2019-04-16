الإمارات الأولى إقليمياً والــ 29 عالمياً على مؤشر الدول القوية

المصدر: دبي ــ سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً و29 عالمياً على مؤشر الدول القوية «الأقل هشاشة» لعام 2019، الصادر عن مؤسسة «صندوق السلام» الأمريكية غير الربحية.

ويصنف المؤشر دول العالم بصفة سنوية وفقاً لمستويات هشاشتها استناداً إلى مجموعة من العوامل والمعايير، إذ يرصد المؤشر درجة كل دولة في كل معيار، ثم يجمع الرصيد الإجمالي في كل المعايير. ويعني ذلك أن الترتيب على هذا المؤشر تنازلي، أي انه كلما كان ترتيب الدولة متأخراً ورصيدها الإجمالي منخفضاً، يعني ذلك أنها أقل هشاشة، وبالتالي أكثر قوة.

واحتلت الإمارات المركز الـ 149 على مؤشر هذا العام بين 178 دولة، ما يعني أنها في المركز الــ 29 على قائمة الدولة الأقل هشاشة والأكثر قوة. وجمعت الإمارات هذا العام رصيداً إجمالياً بلغ 40.1 نقطة فقط. وسجلت الإمارات تقدماً بقيمة 3 مراكز على مؤشر هذا العام، بالمقارنة مع مؤشر العام الماضي، الذي احتلت فيه المركز الــ 32 عالمياً.

كما تحسن الرصيد الإجمالي للإمارات بالمقارنة مع العام الماضي الذي حصلت فيه على 42.8 نقطة، ما يعني أن قوة الإمارات زادت هذا العام بقيمة 2.7 نقطة. وكان أكثر المعايير التي تفوقت فيها الإمارات ضمن مؤشر هذا العام معيار هشاشة الخدمات العامة المقدمة للجماهير،