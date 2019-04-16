«الإمارات» تنفذ خططاً لضمان حركة سلسة للمسافرين

المصدر: دبي- البيان

مع انطلاق أعمال صيانة المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء، بدأت طيران الإمارات تنفيذ خطط أعدتها لزيادة الكفاءة التشغيلية في المطار وتوفير تجربة سلسة للعملاء المغادرين والعابرين عبر دبي. وسوف يستمر إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي 45 يوماً حتى 30 مايو المقبل.

ويُعد الأداء في الوقت المحدد عاملاً رئيساً لضمان عمليات سلسة وتجربة عملاء متسقة على الأرض وفي الأجواء، ويحظى اليوم بأهمية أكبر مع استخدام مدرج واحد في المطار للرحلات الجوية.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة لطيران الإمارات خلال هذه الفترة في العمل على ضمان عدم تأخر الرحلات في دبي وعبر شبكة خطوطها العالمية. وتحرص الناقلة على التواصل أكثر مع عملائها خلال هذه الفترة عبر عدة قنوات لإطلاعهم بدقة على حالة رحلاتهم.

نصائح

وتنصح طيران الإمارات المسافرين عبر مطار دبي الدولي بالوصول المبكر إلى المطار خلال فترة إغلاق المدرج الجنوبي، وأن يضعوا في اعتبارهم الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر والإجراءات الأمنية والوصول إلى البوابات.

وتذكّر الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، كما يمكنهم أن يقوموا بإنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات في الوقت المحدد. وتفتح البوابات قبل 90 دقيقة من موعد إقلاع الرحلات الطويلة.