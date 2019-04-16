إطلاق «سامانا هيلز» بكلفة 100 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت سامانا العقارية وهي جزء من مجموعة شركات سامانا، مشروعها الجديد «سامانا هيلز»، والذي تبلغ تكلفته 100 مليون درهم، والمشروع هو الثاني في محفظة سامانا هذا العام، بتكلفة 100 مليون درهم، وهو عبارة عن مشروع ملكية للتملك الحر، والذي مقرر تسليمه في عام 2022.

وقال آلان جيمس غامون، المدير العام لمجموعة سمانا «دخلت مجموعة سمانا سوق العقارات في الإمارات عندما بدأ السوق يُظهر علامات النضج، والعقارات هي عمل طويل الأجل وقد دخلنا في هذا السوق بكثير من الاقتناع ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أن سوق العقارات في دبي هو الأفضل تنظيماً في هذا الجزء من العالم».

وأضاف جيمس «من خلال هذا المشروع، جعلنا الاستثمار سهلاً للغاية وجذاباً لمشتري العقارات،ولذلك أصبح المستخدم النهائي ذو الدخل المحدود الآن مستثمراً عقارياً، ويتمتع بعائدات قوية يتم تمويلها عن طريق إيرادات الإيجار».

ويتألف «سامانا هيلز» من 205 وحدات سكنية موزعة على 5 طوابق، في قلب مجتمع آرجان بالقرب من ميراكل جاردن، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر طريقين رئيسيين، كما يتيح لقاطنيه سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية في دبي.