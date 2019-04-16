اتفاقية لإعادة التأمين بين الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة إيطالية

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة الاتحــاد لائتمـان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحــادية في دولــة الإمارات، وشركة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE SIMEST)، الــتابعة لـ (CDPGroup)، اتفاقية لإعادة التأمين لتعزيز أعمال الشركات الإيطالية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وذلك خلال منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي الذي انعقد أمس في دبي.

ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات وإيطاليا، كما ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات الشركة التابعة لشركة ائتمان الصادرات الإيطالية وهي SACE BT المتخصصة في حماية الائتمان قصير الأجل بحلول إعادة التأمين التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات مما يعزز من دور شركة ائتمان الصادرات الإيطالية في دعم الشركات الإيطالية العاملة في الدولة.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسة الاجتماعية لجمهورية إيطاليا.

ووقع الاتفاقية عن كل من الجانبين ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأليساندرو ديسيو، الرئيس التنفيذي لشركة ائتمان الصادرات الإيطالية بحضور عدد من كبار المسؤولين. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الجهتين في العام الماضي حيث تحدد الاتفاقية الجديدة إطار عمل أوسع للتعاون بين الشركتين.