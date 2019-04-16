«منتدى ديتك» التقني يعرّف رواد الأعمال باستراتيجيات التواصل

المصدر: دبي - البيان

نظّمت سلطة واحة دبي للسيليكون، «منتدى ديتك» التقني الأول لهذا العام لتسليط الضوء على دور العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال في تقديم التغطية الأمثل للشركات الناشئة.

وقال مشاركون في المنتدى الذي نظمته سلطة واحة دبي للسيليكون، إنه في الوقت الذي يركز فيه رجال الأعمال على مواردهم المالية وجهودهم على الأعمال التجارية.. يتم إنفاق القليل على العلاقات العامة والتواصل على الرغم من إدراك أهميتها وقدرتها على خدمة أهداف العمل.

وخلال الجلسة الافتتاحية قدم خبراء في المنتدى لمحة عامة عن قطاع العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض النصائح للشركات الإقليمية حول أهمية فهم الدور المحوري لقطاع العلاقات العامة في إيصال الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المطلوب باستخدام الوسائل المناسبة.