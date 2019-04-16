«إماراتك» تعرض الممر الذكي الأول من نوعه عالمياً في معرض المطارات 2019

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة «إماراتك» لتكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، التي تعد جزءاً من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في الدورة التاسعة عشرة من معرض المطارات في الفترة من 29 أبريل ولغاية 1 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، لعرض مجموعتها الخاصة من المنتجات التكنولوجية المتطورة، وعلى رأسها الممر الذكي الذي يُعد المنتج الأول من نوعه في العالم وهو قائم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي، من دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق سفر، كالجواز وبطاقة الهوية وغيرهما، أو بطاقة صعود الطائرة، كما الحال في استخدام البوابات الذكية.

وقال ثاني الزفين، المدير العام عضو مجلس إدارة إماراتك: «إننا نلعب دوراً حاسماً لجهة توفير تجربة ذكية وسلسة في المطارات حيث نركز على الناس في المقام الأول ومن ثم على العمليات، ونريد أن تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً في تشكيل مستقبل أفضل وأكثر ذكاءً وإثراء تجربة السفر، ما يفضي إلى تحقيق الأهداف الحكومية الإلكترونية من قبل حكومة دبي الذكية».

وستقوم شركة إماراتك بالإضافة لعرض كاميرا «عين» والممر الذكي، بعرض العربة الذكية التي تتيح للمسافرين شحن أجهزتهم الشخصية والتعرف في الوقت الحقيقي على الطريق التي يتوجب عليهم سلوكها في المطار عبر خارطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، علاوة على تحديثها في الوقت الفعلي لمعلومات الرحلات وبوابات المغادرة الخاصة بكل منها. ويقوم الممر الذكي وهو المنتج الأضخم في مجال توفير تجربة سلسة للمسافرين، بتمكين المسافرين من دخول الممر واحداً بعد آخر، حيث يتم تحديد هوية المسافر أثناء عبوره الممر عبر قزحية العين ومن دون الحاجة لإبراز أية وثيقة سفر أو الوقوف في طابور لغرض مسح قزحية العين.