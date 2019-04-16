«دنتونز»: تطور البنية التشريعية يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال

المصدر: دبي- عمرو عادل

قال مسؤولون بشركة «دنتونز»، إحدى أكبر شركات المحاماة والاستشارات القانونية بالعالم، إن تطور البنية التشريعية والقانونية في الإمارات على مدى السنوات القليلة الماضية مع اعتماد العديد من القوانين التي طال انتظارها ومن بينها «الاستثمار الأجنبي» و«الدين العام» ساهم في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، ودعم مكانتها عالمياً باعتبارها مركزاً للمال والأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء صحافي أقامته الشركة أمس في دبي بمناسبة مرور 50 عامًا على وجودها بالإمارات أي منذ عام 1969، حيث كانت أول مكاتب المحاماة العالمية التي تؤسس وجودًا لها في الدولة.

وقال بول جارفيس الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في «دنتونز»، إن بناء أمة سليمة ومتينة يستدعي وجود رؤية حكيمة، وعندما يعود الزمن 50 عاماً إلى الوراء لا يسعني إلا النظر بالكثير من الإعجاب والدهشة إلى ما حققته الإمارات خلال هذه الفترة القصيرة من حياة الأمم، كما يتضح البنيان الصلب والأساس المتين للدولة التي تتجه نحو المزيد من الازدهار خلال الـ 50 عاماً القادمة وأكثر.

وأضاف إن هناك ترقباً من جانب الشركات العالمية لتفاصيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الصادر مؤخراً، والتي من المتوقع إعلانها في وقت لاحق من العام الجاري لتشمل قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% والتي سترتبط بشكل كبير مع استراتيجية الدولة في التعليم والابتكار والصحة والطاقة المتجددة وقطاعات الفضاء متوقعاً أن يسهم صدور القائمة في نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات.