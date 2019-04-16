افتتاح الفرع الثاني لمركز «خدمات رجال الأعمال» بعجمان

المصدر: عجمان __ وام

افتتح الشيخ حميد بن عمار النعيمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وعدد من كبار رجال ورواد الأعمال، الفرع الثاني لمركز «معاملات لخدمات رجال الأعمال والمعلومات التجارية»، بشارع الاتحاد في منطقة الجرف في إمارة عجمان، والذي يقدم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وخدمات مميزة وموثوقة للعملاء في الجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في توفير وقت وجهد العميل.

وأشاد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، بالخدمات التي يقدمها المركز، والتي توفر على العميل جهده ووقته الذي كان يقضيه في الانتقال بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن المركز ينسجم مع توجهات حكومة الدولة، بالتحول الرقمي في إنجاز المعاملات.

وقال إن وجود مراكز خدمات لرجال الأعمال، يعد حاجة ملحة في إمارة عجمان، بما يوفر من بيئة خدماتية حاضنة لرجال وسيدات الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. منوهاً بأن راحة العملاء ورضاهم، لا سيما رجال الأعمال، تسهم في تشجيع النمو والازدهار الاقتصادي للإمارة.

ويقدم المركز خدمات حصرية لأصحاب الهمم، إذ بإمكانهم التواصل معه عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من هويتهم، وإرسالهم صورة عن الهوية الإماراتية، يتم إجراء وإنهاء معاملاتهم في دقائق معدودة، وإرسالها لهم إلى منازلهم، أو جهات عملهم، دون أي عمولة.

ويعد المركز الذي يولي اهتماماً خاصاً بفئة كبار المواطنين، أحد الوكلاء المعتمدين والحصريين لتقديم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، بالإضافة إلى تقديمه خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ودائرة البلدية والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.