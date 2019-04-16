طيران الإمارات تغيّر التصميم الداخلي لـ 10 «بوينغ» بـ 550 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أكملت دائرة الإمارات للهندسة، مشروع تغيير التصميم الداخلي للطائرة العاشرة الأخيرة من طراز بوينغ 777-200LR، ضمن أسطول طيران الإمارات، التي استثمرت حوالي 550 مليون درهم، في مشروع تحويل التصميم الداخلي لعشر طائرات من هذا الطراز، من 3 مقصورات إلى مقصورتين.

وشمل التغيير، إعادة تصميم درجة رجال الأعمال، بتوزيع المقاعد 2-2-2، بالإضافة إلى تحديث الدرجة السياحية.

تم تنفيذ مشروع تحويل الطائرات العشر في حظائر دائرة الإمارات للهندسة. واستثمر فريق العمل ما يزيد على 160 ألف ساعة عمل في تنفيذ المشروع. وتعاونت الإمارات للهندسة، مع نحو 30 مورداً. واستغرق العمل في كل طائرة 35 يوماً.

وكانت طيران الإمارات بدأت تشغيل أول بوينغ 777-200 LR بالتصميم الداخلي الجديد، في مارس 2018. وأكملت تحديث بقية الطائرات التسع ضمن أسطولها خلال 12 شهراً، حيث اكتمل المشروع قبل 3 أشهر من الموعد المحدد.

كما قامت طيران الإمارات بإخراج بوينغ 777-300 Classic من الخدمة، وستليها آخر طائرة من هذا الطراز، ليصبح أسطول بوينغ كله مكوناً من طائرات بوينغ 777-300ER، وبوينغ 777-200LR ذات التصميم الداخلي الجديد.

ويشمل برنامج طيران الإمارات لتجديد وتحديث أسطولها في 2019، إحالة 7 بوينغ 777 إلى التقاعد، وتسلم 6 طائرات A380.