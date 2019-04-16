السياحة الألمانية تحتشد لسوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

أعلن المجلس الوطني الألماني للسياحة عن استعراضه مجموعة من الوجهات السياحية الألمانية المميزة خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2019، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 28 أبريل إلى 1 مايو 2019.

ويهدف المجلس للترويج إلى عدد من شركائه الحاليين في ألمانيا، وتتنوع أنشطة شركاء المجلس لتشمل الهيئات السياحية المحلية والفنادق الفاخرة والضيافة وتجارة التجزئة والمنتجعات الصحية «السبا» ومدن الملاهي للألعاب الترفيهية، ويتميز كل واحد منهم بخصائص فريدة تختلف عن الآخر بما تتيح له تقديم خدماته للزوار في جميع فصول السنة، وهو ما يعزز من مكانة ألمانيا كوجهة سياحة غنية ومتنوعة تشجع السياح والزوار وخصوصا الخليجيين على القدوم إليها على مدار العام.

وقالت زيغريد دي مازيرس، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة في منطقة الخليج، الذي ينضوي تحت مظلة المجلس الوطني الألماني للسياحة: «يوفر لنا معرض سوق السفر العربي فرصة مثالية لتقديم عروضنا السياحية الواسعة والمتنوعة في ألمانيا، والتي تمتد من المدن الحيوية إلى المناظر الخلابة وصولاً إلى القلاع التاريخية المذهلة والغابات الخضراء».