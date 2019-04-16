رأس الخيمة تعزز التعاون السياحي مع أوروبا

المصدر: رأس الخيمة- البيان

وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و«الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر ومشغلي الجولات السياحية» مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز عدد السياح القادمين من الأسواق الأوروبية إلى الإمارة. وقع الاتفاقية كل من هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وميشيل دي بلاست، أمين عام «الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر ومشغلي الجولات السياحية» في رأس الخيمة.

وقال هيثم مطر: شهد 2018 نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار القادمين من الأسواق الأوروبية، ما أسهم في نمو عدد الزائرين بنسبة الضعف مقارنة بالعام السابق. وفي إطار سعينا إلى تحقيق هدفنا باستقطاب 1.5 مليون زائر إلى الإمارة بحلول نهاية 2021 و3 ملايين زائر بحلول 2025، والحفاظ على معدلات النمو المتميزة نحرص على بناء علاقات استراتيجية مع أبرز الشركاء في قطاع السفر والسياحة.

من جهته، قال ميشيل دي بلاست: تعد رأس الخيمة وجهة سياحية معروفة في أوروبا بفضل شمسها المشرقة على مدار العام وشواطئها الخلابة وإرثها الثقافي الغني وما تقدمه من تجارب عربية أصيلة.