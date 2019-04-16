«بترول رأس الخيمة» تربح 1.75 مليار درهم في 2018

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة بترول رأس الخيمة، إيرادات بلغت قيمتها 829.3 مليون دولار عن السنة المالية الماضية، بالمقارنة مع 347.4 مليون دولار في 2017. وحققت ربحاً صافياً بلغ 478.7 مليون دولار (1.75 مليار درهم) في العام الماضي، بالمقارنة مع 145.2 مليون دولار في 2017.

ووفقاً للتقرير السنوي لأعمال الشركة الذي أصدرته أمس، بلغت كلفة البضائع التي باعتها الشركة العام الماضي 350.6 مليون دولار، بالمقارنة مع 202.2 مليون دولار في العام قبل الماضي.

وأوضح التقرير أن القيمة الأساسية للربح الذي حققه السهم الواحد في «بترول رأس الخيمة»، بلغت 0.516 دولار في تاريخ 31 ديسمبر 2018، وهي نفس القيمة المخفضة لربح السهم، بالمقارنة مع 0.176 دولار للسهم الواحد، وهي القيمة الأساسية والمخفضة لربح سهم الشركة في تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وأضاف التقرير أن إجمالي حجم الأصول التي امتلكتها الشركة في تاريخ 31 ديسمبر 2018، بلغ 2,342.9 مليون دولار، بالمقارنة مع 1,739.1 مليون دولار في 2017، منها 1,014.7 مليون دولار في صورة أصول جارية، فيما بلغت قيمة الأصول غير الجارية 1,328.2 مليون دولار.