«نتورك إنترناشيونال» تحصل على إذن التداول ببورصة لندن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي»، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن حصولها على إذن التداول في سوق لندن للأوراق المالية.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن كامل أسهمها العادية المصدرة، والبالغ عددها 500 مليون سهم، تم قبولها ضمن شريحة الإدراج الممتاز في اللائحة الرسمية لسلطة السلوك المالي والتداول في السوق الرئيسة لسوق لندن.

كان بنك الإمارات دبي الوطني، أعلن أمس عن استكمال بيع أسهم خيار زيادة التخصيص، البالغة 15.3 مليون سهم، بسعر 435 بنساً للسهم، في اكتتاب «نتورك»، لافتاً إلى أن قيمة البيع بلغت 66.55 مليون جنيه إسترليني.