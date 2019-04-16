سلطة دبي المالية: تحقيقات أبراج مستمرة

المصدر: دبي ـ البيان، وكالات

قالت سلطة دبي للخدمات المالية أمس إن تحقيقاتها مستمرة بخصوص شركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال وشركات وأشخاص ذوي صلة.

وأضافت السلطة أنها على علم بإلقاء القبض على مسؤولين تنفيذيين سابقين في مجموعة أبراج (الرئيس التنفيذي السابق عارف نقفي والمدير الشريك مصطفى عبد الودود)، فيما يتعلق بتهم احتيال أمريكية في الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن الهيئة تشرف على الشركات الواقعة في مجال اختصاصها بمركز دبي المالي العالمي ولها أن تفرض عقوبات إدارية لكنها لا تملك اختصاصاً قضائياً جنائياً مما يمنعها من توجيه الاتهامات أو إلقاء القبض على الأفراد.