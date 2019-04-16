«دبي الإسلامي» يموّل شراء عقارات «عزيزي»

المصدر: دبي- البيان

تتعاون «عزيزي للتطوير العقاري»، إحدى شركات التطوير العقاري الخاصة في الإمارات، مع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، لتوفير خدمة التمويل «سكني» للمستثمرين الراغبين بشراء العقارات السكنية في جميع مشاريع الشركة.

وتسهّل خدمة «سكني» عملية شراء المنازل عبر توفير مستوى أعلى من المرونة والقدرة على الدفع؛ حيث يمكن للعملاء اختيار خطة سداد تصل إلى 48 شهراً بمعدلات ربح مماثلة لقروض الرهن العقاري.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: انسجاماً مع نهجنا المتمحور حول العملاء واحتفاءً بـ «عام البناء» الذي أعلنا عنه مؤخراً، يشرفنا التعاون مع بنك دبي الإسلامي لمساعدة العملاء في الحصول على حلول مالية تغطي جميع مشاريعنا السكنية عالمية المستوى.