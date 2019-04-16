«دبي للسياحة» شريك معرض «هايتك دبي 2019»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أنها ستكون مرة أخرى شريك الوجهة السياحية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2019»، والذي ينعقد يومي 12 و13 نوفمبر من العام الجاري.

وستستضيف دبي أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا صناعة الضيافة في الشرق الأوسط إثر النجاح الساحق الذي شهده العام الماضي، والذي تشترك في إدارته كل من هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز وناسيبا، في محفل أكبر مرتين هذا العام، وهو ساحة مهرجانات فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 2500 زائر وجهة معنية في الصناعة على مدار اليومين، ما يتيح للمشترين من سوق السياحة والضيافة في الشرق الأوسط، والذي تصل قيمته إلى نحو 75 مليار دولار، فرصة مثالية للتعرف على الشركات والمؤسسات الرائدة ذات الخبرة العالمية في توفير الحلول التكنولوجية في قطاع الضيافة.

صناعة الضيافة

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نحن سعداء بدعمنا لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة (هايتك دبي) مرة أخرى، لا سيما أن المعرض يواصل تسليط الضوء على التكنولوجيا في صناعة الضيافة.

وكمدينة تسعى جاهدة لتكون في طليعة الابتكار في جميع القطاعات، فمن الأهمية بمكان أن نستضيف هذه الفعاليات التي تركز على التقنيات التكنولوجية، والتي تسهم في تقديم رحلات السياح بمفهوم جديد».

وأضاف: «انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة للمدينة واسترشاداً برؤية دبي السياحية 2025، نعي بأنه لا بد لصناعة السياحة من توفير تجارب وخبرات ذكية وسلسة للزائرين كي يكون النجاح حليفها، ولذا نتطلع إلى مواصلة العمل مع هايتك دبي لضمان تحقيق ذلك».