«اقتصادية عجمان» تؤكد حرصها على تقديم الدعم للمستثمرين

المصدر: عجمان- وام

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حرصها على تقديم مختلف أشكال الدعم للمستثمرين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استضافتها في المجلس الثالث، ضمن مبادرة مجالس مجموعات الأعمال ممثلي قطاعي العقارات والتشييد والبناء، وذلك بحضور عدد من قيادات الدائرة.

واستعرضت الدائرة الجهود الحكومية المشتركة لتطوير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، وأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة، التي ترتبط بشكل مباشر بتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتعتمد بشكل كبير على مشاركة مختلف القطاعات والمنشآت الاقتصادية لتحقيق مصلحة اقتصاد الإمارة والمستثمرين، وعقدت جلسة عصف ذهني لاستعراض أهم التحديات التي تواجه قــــطاعي العقارات والتشييد والبناء.