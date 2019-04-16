0.8 % تراجع أسعار المستهلك في أبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

تراجعت أسعار المستهلك في أبوظبي، خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، طبقاً لما أعلن عنه مركز الإحصاء- أبوظبي أمس في تقريره حول نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومستويات التضخم للفترة من يناير إلى مارس 2019. ويحلل التقرير النتائج حسب مستوى الرفاه ونوع الأسرة ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية للسلع والخدمات في التغير السنوي للأسعار.

وانخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال الفترة يناير إلى مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك من 112.2% إلى 111.3% بين الفترتين المذكورتين.

وعلى المستوى الشهري كشف التقرير عن تراجع الرقمّ القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي بنسبة 1% خلال مارس 2019 مقارنة مع فبراير السابق، منخفضاً من 111.6% إلى 110.5%.

كما انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال مارس 2019 مقارنة بشهر مارس 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.5% خلال مارس 2019 بينما كان 111.3% في مارس 2018.

وأسهمت مجموعة «النقل» بأكبر نسبة وهي 166.7% من مجمل الانخفاض المسجل خلال الفترة يناير إلى مارس 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.1%.

وتلتها مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» والتي أسهمت بنسبة 140.1% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير إلى مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%. كما أسهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 16.1% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير- مارس من عام 2019.

وأثّر انخفاض أسعار المستهلك خلال الفترة يناير إلى مارس 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 0.6%، كما أثر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فانخفضت بنسبة 1.0% في حين انخفضت الأسعار لشريحة الأسر الجماعية بنسبة 1.6%.