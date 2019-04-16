تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن إقرار ونشر تعديلات على أنظمة السوق في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقد جاءت التعديلات بعد فترة استشارية شارك فيها الجمهور والمختصون لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الاقتراحات.

فقد تم تصميم نظام سوق أبوظبي العالمي في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال لتعزيز جهود دولة الإمارات الهادفة إلى محاربة الجرائم المالية، وإن كافة التحسينات الجديدة تتماشى مع التعديلات على القانون الاتحادي في الدولة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال ومع مقترحات مجموعة العمل المالي الدولية في شأن مواجهة غسل الأموال.

ووفقاً للتحسينات الجديدة على نظام مكافحة غسيل الأموال التابع لسوق أبوظبي العالمي، سيتوجب على كافة المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي الامتثال للتعديلات الجديدة خلال 12 شهراً من اليوم.