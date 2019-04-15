أراضي دبي تستقبل وفداً روسياً يضم 50 متخصصاً عقارياً

المصدر: دبي ــ البيان

في إطار التحضيرات النهائية التي قامت بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتنظيم "ملتقى الاستثمار السنوي 2019" الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، استقبلت أراضي دبي وفدًا روسيًا ضم 50 متخصصًا عقاريًا من نخبة المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية من الاتحاد الروسي، وخاصة من العاصمة موسكو.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوفد الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي يرافقه سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتم اطلاع أعضاء الوفد الروسي خلال الجولة على طبيعة عمل كافة قطاعات الدائرة مع تقديم العروض التوضيحية والإجراءات والآليات المتبعة في عمليات التسجيل والتنظيم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "خلال دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي الذي انطلق في إطار إتفاقية الشراكة بين الدائرة الأراضي ومؤسسة "استراتيجي"، تم التركيز على دعم والترويج للاستثمار العقاري المستدام في إمارة دبي.

وفي هذا الإطار أتيحت لنا فرصة استقبال العديد من الوفود الزائرة، ومن أبرزها الوفد الروسي الذي ضم أكثر من 50 شخصًا متخصصًا في القطاع العقاري، لنقدم لهم شروحات مستفيضة حول الأفق الاستثماري العام في الإمارة، والبيئة المثالية المتوافرة لأي مستثمر عندما يتخذ من إماراتنا ملاذًا استثماريًا له".

وأضاف بن مجرن: "حرصنا في الدائرة على تنظيم زيارة ناجحة للوفد الضيف، وركزنا على إبراز مواطن القوة والسمات الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي على منافساتها من المدن العالمية، مع التنويه إلى وجود نشاط استثماري قوي من الجنسية الروسية التي تحتل مرتبة متقدمة بين أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي. وإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى الامتيازات الحكومية الممنوحة للمستثمرين، والعوائد المؤكدة التي يمكنهم جنيها عند الاستثمار في قطاع دبي العقاري".

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد الضيف عن بالغ شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والمعلومات الوفيرة التي حصلوا عليها من مسؤولي الدائرة والاستفادة من الخبرات والتجارب التي تتمتع بها دائرة الأراضي والأملاك في كافة المجالات، وإتاحة المجال أمامهم لاستكشاف فرص الاستثمار في دبي.