تكريم الرئيس التنفيذي لـ«دو» لإنجازاته في تكنولوجيا الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

نال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، جائزة مرموقة في حفل توزيع جوائز «أريبيان بزنس لشركات التكنولوجيا 2019»، تكريماً لإنجازاته المستمرة والنجاحات التي حققها خلال مسيرته المهنية الحافلة التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويُعد سلطان أحد الشخصيات الأكثر تأثيراً في عالم خدمات الاتصال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان شاهداً على التحولات ومساهماً رئيسياً في رحلة التطور التي يشهدها القطاع. ويُضاف التكريم الجديد من قبل مجلة «أريبيان بزنس» إلى قائمة طويلة من الجوائز التي حققها سلطان خلال مسيرته.

وأكد سلطان، أن الطريق نحو النجاح ليس سهلاً على الإطلاق، إذ إنه مليء بالصعاب والتحديات التي يمكن أن يواجهها الإنسان، ولكن مع وجود العزيمة والإصرار والدعم اللامحدود من قبل العائلة والزملاء في العمل، تصبح التحديات تجارب نتعلم منها وجسراً نعبر من خلاله إلى مرحلة جديدة من النجاح والتطور.

ولعلَّ أحد الأمور التي أفخر بها على الدوام هو أن 22 شخصاً من الذين عملوا معي في مراحل مختلفة من مسيرتي المهنية أصبحوا الآن رؤساء تنفيذيين للعديد من الشركات الكبرى في أنحاء عديدة من العالم.

وأضاف سلطان: «منذ تأسيسها وحتى الآن، كانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وما زالت في طليعة الشركات الداعمة لأجندة التحول في الإمارات، وهنا لا أعني فقط التحول الرقمي وإنما التحول عبر جميع المجالات».

من جانبه، قال شين ماكجينلي، مدير تحرير في مجلة «أرابيان بزنس»: «إن عثمان سلطان يستحق هذا التكريم نظراً للإنجازات التي حققها خاصةً وأنه يقود حالياً واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال خدمات الاتصال».