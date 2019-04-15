«واحة الزاوية» تطلق بيع أراضي «ديونز» بعائد 8 %

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تطلق شركة «واحة الزاوية» خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة لمعرض «سيتى سكيب أبوظبي» التي تنطلق غداً، مشروع أراضى «ديونز» الواقع ضمن مشروعها الرئيسي واحة الزاوية في منطقة الفقع بإمارة أبوظبي، وذلك للمواطنين بعوائد استثمارية بنسبة 8% بالتعاون مع مصرف عجمان.

وتمثل آليات طرح أراضى مشروع «ديونز» مفهوماً جديداً في الاستثمار العقاري يتضمن حصول المستثمرين المواطنين على عوائد مجزية على استثمارهم وشرائهم لقطع أراضي في مشروع «ديونز»، حيث يمكنهم تحقيق أرباح سنوية بنسبة 8% على مدار خمس سنوات بكفالة مصرفية من مصرف عجمان.

عائد مرتفع

وأكد خلدون صالح مدير عام شركة «واحة الزاوية» في لقاء مع الصحفيين أمس في مقر الشركة بأبوظبي، أن هذه الطريقة الجديدة والمبتكرة ستسهم في تحقيق عائد مرتفع يعود بأرباح مناسبة على المستثمرين من المواطنين، الذين تملكوا أراضي في المشروع على مدار خمس سنوات بما يصل إلى 40% من قيمة ما دفعوه مع تملكهم الكامل للأرض فور الشراء.

ونوه بأن عدد الأراضي المطروحة للبيع يصل إلى 300 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 15 ألف متر مربع و60 ألف متر مربع، كما تتراوح أسعارها بين 1.2 مليون درهم إلى 9 ملايين درهم، مؤكداً التزام الشركة بتسجيل الأراضي في دائرة البلديات والتخطيط العمراني مع تحمل كل رسوم التسجيل بما فيها رسوم التسجيل لدى البلدية البالغة نسبتها 2% من قيمة الأرض.

وأوضح أن الشركة تطالب المستثمرين من المواطنين بدفع كامل قيمة الأرض في مشروع «ديونز» للتمكن من تحقيق عوائد مجزية على استثمارهم، حيث سيتمكن المستثمرون من تحصيل عوائد استثمارهم من السنة الأولى لشراء الأرض.

وأوضح أنه يحق للمواطنين بيع الأرض بعد مرور سنة أو خمس سنوات أو أكثر كما يحق لهم رهنها، مشيراً إلى أنه في حالة بيع المواطن أرضه في السنة الأولى يحق له الحصول على العائد على مدار السنوات الخمس أيضاً.

وأوضح أن الشركة ستبدأ بدء بيع أراضي المشروع خلال مشاركتها في فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي» الذي يقام غداً وحتى الخميس المقبل في مركز أبوظبي للمعارض، حيث تعتبر مشاركة «واحة الزاوية» الأكبر بين الشركات المشاركة من حيث مساحة الجناح والمشاريع المعروضة.

مرحلة ثالثة

وأشار إلى أن أراضى مشروع «ديونز» يعد جزءاً من المرحلة الثالثة لمشروع شركة «واحة الزاوية» في منطقة الفقع بإمارة أبوظبي البالغ إجمالي أراضيه 6100 قطعة أرض، موضحاً أن المرحلة الأولي والتي بلغت 2900 قطعة أرض والمرحلة الثانية البالغة 3100 قطعة أرض تم بيعها بالكامل.

وذكر أن السوق العقاري بحاجة إلى طرق تسويق وترويج جديدة، من شأنها أن تدفع وتنشط حركة السوق العقاري، مشيراً إلى أن الشركة تعاونت مع مصرف عجمان لابتكار طرق للاستفادة من قيمة أراضي المشروع عبر تحقيق عوائد مجزية للمواطنين والمستثمرين، وقال: «نتوقع أن تحظى هذه الطريقة بإقبال كبير من المواطنين الذين سيجدون لدينا عوائد أفضل لأموالهم تتمثل في تملك قطع أراضي بالمشروع والحصول على عوائد بنسبة 8% بكفالة مصرفية من مصرف عجمان التي تعتبر مرتفعة تحقق لهم أرباحاً سنوية».

وأضاف صالح: «إن هذه الطريقة من الاستثمار في أراضي المشروع تحقق للمواطنين عوائد عالية لا يمكن تحقيقها في قطاعات استثمارية أخرى، الأمر الذي سيجعل من مشروعنا يحظى باهتمام كبير من المواطنين المستثمرين في القطاع العقاري ودفع غيرهم من المواطنين للاستثمار والتملك في القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة في أبوظبي».

وأعرب هاني صبري، رئيس دائرة الاستثمار في مصرف عجمان عن سعادته بتعاون المصرف مع شركة «واحة الزاوية» في هذا المشروع الطموح من خلال تقديم المصرف لمنتج استثماري ذي عوائد مجزية للمستثمرين من مواطني الإمارات، ويشكل هذا جزءاً من استراتيجية مصرف عجمان لتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملاء المصرف.